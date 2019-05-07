影／口內有「扁桃腺結石」！他用棉花棒狂戳　下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

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相信許多人看過擠粉刺的影片，但你有看過擠「扁桃腺結石」嗎？YouTube帳號「Tonsil Stone Man」先前在頻道上po出，他利用棉花棒，將位於喉部、腫脹扁桃腺中的結石擠出，只見棉花棒輕輕一動，從肉色組織中就掉出一粒一粒的黃色膿塊，讓人看了感到不舒服。

根據外媒報導，這個「Tonsil Stone Man」頻道從2016年開始，陸陸續續的上傳幾部在口腔內擠黃色膿塊的影片，通常拍攝的部位都是位於口內的扁桃腺，影片內的扁桃腺坑坑巴巴、凹凸不平，用棉花棒輕輕一推，就會彈出現黃色、大塊的扁桃體結石。

從頻道裡的影片可以看到，其實擠扁桃腺結石的過程跟擠粉刺的感覺超像，結石有大有小，通常都是呈現淡黃色、黃綠色或是米白色，用棉花棒輕輕一擠，結石就爭先恐後的跑出來，而塊狀的則是會整塊掉出，最後再快速地將這些東西刮出並處理掉。

報導中指出，扁桃腺是人體的第一道防線，可以捕獲有害細菌並且阻止其進入體內，然而扁桃體還會將部分食物、黏液、死掉的細胞或是其他顆粒物品留住，這些東西通常會被唾液和消化酶分解，只留下硬的鈣質沉積物，並留在扁桃腺的腺窩中。

扁桃體有像月亮一樣的自然凹陷表面，隨著人體長大，這些腺窩的部分也會跟著變大，使它們更加容易藏積食物在內，一些疾病和藥物也都會造成扁桃體內存有結石。結石形成後，扁桃體上會出現小白點，患者會出現吞嚥困難、疼痛的症狀，甚至是發生口臭、口腔中有金屬味的情況。一般來說，可以在家中透過漱鹽水搭配抗生素自行治療，但如果結石過大，可能就要接受手術將結石去除。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。