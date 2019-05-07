黑猩猩越來越「笨」？人類衝擊　各種生活技能正在失傳

▲受人類活動衝擊，非洲黑猩猩變笨了？（示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

「英國廣播公司」(BBC)報導，德國「演化人類學」及「生物物種多樣化」研究人員發現：受人類活動衝擊，非洲黑猩猩的社群文化行為正在退化。人類足跡較少的地區則沒有這種現象。

報導指出，野外觀察及實驗室研究都發現：黑猩猩在覓食、取水、交流溝通和使用工具等方面具備一定技能，這些技能在黑猩猩社群內代代傳承。

不過，德國科學家經過長期跟蹤研究後發現，黑猩猩這些代代相傳的文化行為，非但沒有演化上升，反而在退化。也就是說黑猩猩族群的文化多元性正在減退。

研究顯示，在人類活動影響較大的區域，黑猩猩的文化行為會出現退化或減少，而且這種文化多元性的弱化，跟黑猩猩族群的其他因素無關。相對來說，人跡罕見地區的黑猩猩，其智慧行為則獲到很好的保留傳承。

研究團隊為這種退化找出了5個原因，包括：

1，黑猩猩數量減少。這意味著歷代積累的知識和技能「庫存量」減少。

2， 地理分布上相互隔離，阻礙了族群之間的資訊交流。

3， 有些黑猩猩似乎有意識地避免或者乾脆放棄某些行為，以免被人類發現。

4，與人類共用或競爭的自然資源正在減少。

5，氣候變化導致自然資源枯竭。

不過，作為人類近親，黑猩猩也不是那麼容易被擊敗。牠們應該有足夠的智慧來適應環境。黑猩猩在跟人類共存的環境下也學會了一些新技能。例如到村子掠奪食物、到農田內「掃貨」，或利用人類的新資源為自己謀福利。

據了解，上述研究覆蓋了具有不同行為文化特徵的144個黑猩猩社群。