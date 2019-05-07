喝低糖飲料只是「自我安慰」！美研究：喝越多反而吃更胖

▲全糖飲料的熱量最可怕。（圖／記者許力方攝）

記者朱世凱／綜合外電報導

炎熱的夏天即將到來，許多人都喜歡喝上一杯冰涼的飲料解渴，還會向店家要求「低糖」或「無糖」來減輕負擔。不過美國邁阿密大學（University of Miami）一份最新研究指出，喝低糖飲料只是在「自我安慰」，還會害自己在其他地方攝取更多熱量，反而本末倒置。

據國際科學媒體《Sciencedaily》報導，研究人員調查了7000多位兒童在24小時內的飲食情況，發現偏好喝水的小朋友攝取的熱量最少。相反的，只要是飲料，不管全糖、低糖還是無糖，都會導致熱量攝入過多，尤其「全糖飲料」的熱量最誇張。

▼低糖或無糖飲料同樣會讓人肥胖。（示意圖／CFP）

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報告再指，如果你以為低糖或無糖沒問題的話那就錯了，喜歡喝低糖飲料的小孩，反而會在其他飲食中多攝取200大卡熱量，用來補回不足的糖份，而且「補更多」。研究人員說，這些低糖飲料根本無法在減肥上發揮功效。參與研究的Allison Sylvetsky博士也稱，「我們建議兒童及青少年多喝水，水才是最佳的飲料選擇。」

博士接著表示，與習慣喝水的孩子相比，愛喝低糖飲料的孩子每天平均多攝入196大卡熱量，喜歡喝全糖飲料的孩子，每天多攝入312大卡熱量；低糖、全糖飲料都喝的孩子，每天多攝入的熱量高達450大卡。美國心臟協會科學諮詢小組建議，盡量避免孩童長期食用低熱量的含糖飲料，否則會有肥胖風險。

另有一份研究則提到，主打無糖的汽水依舊有讓人變胖的危機，如果長期飲用還可能增添中風機率，與不喝無糖汽水的人相比高出61%。無糖汽水不僅無法減少心血管疾病發生，還可能為身體帶來負擔，只是消費者「自我安慰」降低罪惡感而已。

▼無糖碳酸飲料仍會為身體帶來負擔。（圖／CFP）