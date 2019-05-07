他之後「只有3人」獲救！　俄航倖存者「提行李」怒嗆：航空公司不退錢

國際中心／綜合報導

俄羅斯航空（Aeroflot）一架飛機6日起飛不久後，因為機身起火迫降，一共造成41人死亡的慘劇。現在有外媒披露，當時機上名為迪米特里（Dmitry Khlebushkin）的乘客在逃生期間，似乎花上許多時間取下他的行李，造成其他乘客的黃金逃生時間遭到耽誤，最後他拿著行李步出機場，但他身後卻只有3名乘客倖存。

綜合外媒報導，事發當時迪米特里坐在機艙內10C的位置上，儘管他成功從死裡逃生，但他在向媒體記者表示感謝機組人員的幫助之後，現在卻反過來指控航空公司「沒有」退款機票錢，認為這間公司是由「無情和不專業」的人所組成。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

除此之外，迪米特里現在也成為俄國網站上的紅人，因為在媒體所發布的獲救影當中，迪米特里的手上提著一個大型包包，他是否因為拿行李的舉動，「阻礙」了其他乘客的逃生，成為網友熱議的話題；儘管他並非唯一一拿行李逃生的人，但不可否認的是，他也成為延誤他人逃生的人之一。

雖然目前還不清出迪米特里包包被放置的位置，是在頭上的置物櫃，還是原本就放在椅子下，但他拿著行李步出機場是事實；據悉，在他的後方只有3名乘客獲救。俄航空姐卡薩金娜（Tatyana Kasatkina）稱，當時有人堅持要拿行李，這就是為何會造成逃生延誤的原因之一，導致死亡人數增加。

報導中指出，這架出事的飛機一共載有73人，其中有41人死亡，9人被送往醫院治療，有3人受重傷；此外，機長跟倖存的旅客皆表示，飛機起飛沒多就之後，被閃電擊中迫降。該架飛機的機長丹尼斯（Denis Yevdokimov）說，因為雷擊，飛機的無線電失去訊號，但目前仍不清楚是否為造成飛機迫降的主因。