防曬油化學物質滲入血液…只要1天就超標　FDA：影響待釐清

▲防曬油的化學物質一天就會滲入血液。（圖／取自flickr-用戶Darren Mark Domirez）



國際中心／綜合報導

基於海洋環保意識，大家都知道防曬油內的某些成分，可能會加速珊瑚白化的速度，但美國最新一項研究顯示，這些成分只要塗抹在身上一天，就會滲入人體血液中。雖然目前尚不清楚這些化學物質滲入血液會對人體造成何種影響，還需要進一步研究釐清，研究人員也強調，「這絕不代表民眾應停止使用防曬乳來阻擋對人體有害的紫外線（UV）。」

這項刊登在美國醫學會（JAMA）的期刊研究，找來23名志願實驗者，分別試用防曬油、防曬乳、防曬噴霧與乳霜4種防曬用品，並將這些塗在75%的身體部位，每天4次持續4天後，再停止3天，接著研究人員會觀察在這7天中，特定化學物質在血液中最大濃度。結果顯示，亞佛苯酮（avobenzone）、氧苯酮（oxybenzone）、奧克立林（octocrylene）及依莰舒（ecamsule）等4種化學物質，在血漿中最大濃度遠超過美國食藥局（FDA）的標準。

CNN指出，這項研究顯示，這些化學物質只要1天就可滲入血液，FDA也已經下令對這些防曬品的使用安全性，做出進一步的檢測。不過研究人員也強調，市面上販售的非處方防曬用品很少受到管制，這些用品現在普遍用以阻擋太陽輻射，降低罹患皮膚癌的風險。皮膚癌是全美最常見的惡性腫瘤疾病，「研究結果這絕不代表民眾應停止使用防曬乳來阻擋對人體有害的紫外線（UV）。」