父母面前自焚身亡！她考不上公務員自殺　母為救女全身燒燙傷

▲ 35歲女子自焚身亡。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起自殺案件，一名三旬女子長年在家苦讀，為的就是考上公務員、擁有穩定的工作，沒想到年年落榜，因此灰心喪志，在家中自焚身亡，而她的父母為了阻止女兒自殺，也雙雙受到重傷。

首爾中浪警察署指出，一名35歲女子當天中午12時6分左右在位於中浪區墨洞的自宅中自殺，自焚身亡。她的父母則也受到燒燙傷，雖未危及性命，但傷勢相當嚴重。根據警方說法，女子母親為阻止女兒，傷勢佈滿全身；父親傷勢則較輕，右手等部位燒傷。

綜合韓媒報導，女子父親在調查中表示，女兒不斷挑戰國考，卻屢屢失敗，因此承受龐大壓力，「女兒自焚以前還曾經向正在準備午餐的媽媽說『好吵喔』」，看來沒有異狀，平常也沒有暴力傾向。

警方初步研判，女子在身上潑灑易燃物後點火，前來阻止的父母也因此受傷，將深入調查以確認女子自殺的確切原因。

這起事件曝光後迅速引起熱議，網友紛紛留言表示，「雖然對已經死去的人感到很遺憾，但你的父母因此留下難以抹滅的傷口，還受到燒燙傷」、「應該以這樣的決心再努力看看的」、「為何要在父母面前自殺」。

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