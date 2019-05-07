張貼彩虹聖母像「冒犯宗教情感」遭逮　波蘭前總理：LBGT威脅國家

▲波蘭黑色聖母像被放上彩虹旗。（圖／翻攝自Twitter／@evainfeld）



國際中心／綜合報導

波蘭一名女子因為將著名的「黑色聖母」琴斯托霍瓦聖母像背後的白色光環，畫上象徵LGBT的六色彩虹旗，並印製成海報，貼在波蘭中部城市普沃茨克（Płock）街道上，遭到警方以「冒犯宗教情感」罪名逮捕。波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）表示，「能夠談論關於自由與寬容的故事，不代表擁有傷害信徒情感的權力。」

《衛報》報導指出，該名51歲的女子曾經在國外旅居，上個月開始在市區內到處張貼印有彩虹圖案的琴斯托霍瓦聖母像，警察搜索她的房內發現，只少還有幾十張海報尚未張貼。根據波蘭法律規定，「冒犯宗教情感」最重可處2年徒刑，布魯津斯基形容這張海報如同「文化野蠻」（cultural barbarism），完全忽視信徒的感受。

波蘭法律與正義黨（PiS）試圖在歐洲議會改選期間，喚起選民內心中對西方價值觀侵襲波蘭的恐懼，該政黨領導者、前總理卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）表示，「我們正在處理LBGT群體對家庭、孩童所造成的影響，這些價值觀是外來的，但今天它威脅到了我們的身份、我們的國家、這種價值觀的延續也威脅到了波蘭。」

琴斯托霍瓦黑色聖母像（Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej）相傳是用聖家（耶穌、聖母瑪利亞和聖若瑟）家中的柏木桌面畫成的聖像畫。據說17世紀時，因為此畫像令波蘭在瑞典入侵時期最終化險為夷，因此該畫像在波蘭和烏克蘭極受敬重。