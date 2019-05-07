和朋友開心在陽台自拍　22歲女突然失足慘從5樓墜地

▲紐約曼哈頓日前突然發生女子墜樓事件。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

美國紐約曼哈頓一名女子4日在住家陽台拍照時，突然慘從5層高的建築摔落地面，鄰居表示，當時突然聽到一陣尖叫聲，查看發現竟然有人墜樓，所有人都嚇慘紛紛擔心，「她死了嗎？她死了嗎？」緊急送醫後發現她全身多處骨折，情況雖然十分嚴重但沒有危及性命。

事情發生在4日晚上8時，22歲女子漢密爾頓(Reilly Hamilton)在家舉辦派對，卻疑似失足慘從5樓陽台墜地。22歲鄰居阿德班喬(Dayo Adebanjo)表示，「我聽到一聲巨響，然後又從建築物頂端聽到尖叫聲，我猜想，『該不會有人墜樓』，但隨即又想『怎麼可能』，」結果下樓果然看到慘案。

漢密爾頓在墜樓的過程中，先撞到冷氣機，最後跌至狹小的垃圾區中，人們發現她時還保有意識，阿德班喬表示，「他們試圖移動她時，她說她的腿受傷了，很幸運她還活著。」

漢密爾頓送醫被診斷骨盆骨折、右腳踝以及右臂骨折，重傷的她5日接受手術後，目前情況已經穩定。另一名不願具名的鄰居透露，愛熱鬧的漢密爾頓時常在大樓辦派對，「我去上班，他們正在開趴，即使我早上6點回來，也還是在開趴。」