聖母院救火才獲獎牌　6消防員「宿舍輪流侵犯」女大生遭逮捕

▲巴黎聖母院上月失火。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院4月15日發生嚴重火災，當時出動至少400名消防人員救災，被民眾讚譽為英雄。不過，有媒體指出6名法國消防員上周末涉嫌輪流性侵遊客而被逮捕；被告們則否認指控，目前已被停職。

《鏡報》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前邀請數百名消防員來到愛麗舍宮，宣布這些人會獲得榮譽獎牌，「國家還有全世界都關注著我們，你們是典範！」這6名消防員參與了聖母院的救火行動，可說是相當榮耀；然而，一名來自斯堪地那維亞的20歲學生，卻疑似遭遇消防員的傷害。

這名學生3日在一家酒吧遇到下班後的消防員，她同意與對方發生關係，接著被帶到位於消防局的住處，4日早上卻遭其他6名消防員輪流侵犯。這起事件發生的地點，距離聖母院不到3英里。

報導指出，巴黎消防員都在軍隊中，這代表他們會留在配有獨立臥房的宿舍。熟悉此事的消息人士則表示，6名嫌犯的名字都未被揭露，這些人當時都喝醉，如今面臨性侵、未報告犯罪的指控。

被告雖然否認指控，不過巴黎消防隊發言人普拉斯（Gabriel Plus）表示，所有嫌犯都被停職，這些行為違反了消防員必須堅持的價值。

在法國性侵最高可被判處15年徒刑，如果有暴力襲擊等其他因素，則可能會來到20年。今年1月，2名巴黎警察性侵來自加拿大的遊客，隨後被判處7年徒刑，他們工作的總部就在聖母院旁邊。

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