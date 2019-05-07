歡呼達馬拉松終點…女護理師穿制服破紀錄　金氏卻不承認：不是護士裙

▲潔西卡穿制服賽跑想申請金氏世界紀錄，但因不是護士裙而遭拒絕。（圖／翻攝自Instagram／janderzzz）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名女護理師潔西卡安德森（Jessica Anderson）日前身穿制服參加倫敦馬拉松比賽，並在事後申請金氏世界紀錄，想成為「穿著護士服最快完賽」的保持者，不過卻被金氏世界紀錄拒絕，原因竟是「沒有穿護士裙」。

綜合外媒報導，潔西卡任職於英國皇家倫敦醫院，4月28日特地穿著制服參加馬拉松，想要成為「穿著護士服最快完賽」的金氏世界紀錄保持者，並以3小時8分22秒的成績作為申請，不料卻被金氏紀錄告知不符規則，因而拒絕。

金氏世界紀錄認證機構指出，護士服的定義為藍色或白色裙子，或是圍裙、傳統護士帽等，但潔西卡的藍色連身制服更像是醫師服裝，因此不能確認她是醫師還是護士。根據2015年的金氏世界紀錄，護士服保持者莎拉．杜丁（Sarah Dudgeon）當時是以圍裙配紅十字帽完賽，但不知是否為護理師。

此事引起軒然大波，不少網友在網路批評金氏世界紀錄根本是性別歧視，所謂的護理師應該要根據護理專業，而不是制服。推特更有「#護士穿什麼」（#whatnurseswear）的標籤，網友諷刺若男護理師參賽，是否也是一樣標準？

潔西卡向雜誌《Runner's World》透露，金氏世界紀錄的定義「過時了」，雖然真的有同事穿連身護士裙，但更多時候都是手術服（scrubs）及長褲。潔西卡說，她明白金氏世界紀錄沒有冒犯之意，但若是能因此修改標準，而不是增強舊性別刻板印象，那會很好。

對此，金氏世界紀錄表示，「顯然地，這紀錄名稱及指導方針早應該檢討，我們會在未來幾天優先處理此事」，將重新審查該項紀錄的標準。