聞哭聲墓地「撿到外星人」！屍體做成木乃伊　23年後揭露驚人真面目

實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯奧焦爾斯克在1996年時，一名老奶奶Tamara Vasilyevna Prosvirina在住家附近發現一個「侏儒小矮人」，並將她帶回家養。由於詭異的外型，許多人推測這是「外星人」，並在小矮人死後，以外星生物角度進行研究。近日俄國小組研究結果出爐，成功揭開矮人的真實身分，原來是具因1957年前蘇聯核災造成的悲劇畸形嬰屍，這也讓許多超自然愛好者大失所望。

據俄羅斯《共青團真理報》報導，Star Academy研究小組經歷3年研究，透過法醫屍檢等一系列檢測後，公布1996年被發現於烏拉爾村附近的「侏儒外星人」，其實真身是被重大核災影響，導致發育畸形的人類嬰屍。

該具嬰屍在當年8月被俄國奶奶Tamara Vasilyevna Prosvirina發現，當時她曾聽到一個哭聲強烈呼喚，走到附近墓地時，找到了這名身體嬌小、頭顱碩大，有著詭異大眼的「外星人」，Prosvirina對此一點也不驚訝，還將「外星人」帶回家中細心照料，當成自己的孩子一樣愛護，並親切稱呼這個未知生物為Alyoshenka。

「小外星人」長約25厘米，除了不成比例的碩大頭顱、無毛、全身棕色外，臉上還充滿黑斑，並有著一對幾乎佔據一半臉龐的大眼，也讓周遭居民認定這根本是隻外星生物，並覺得Prosvirina一定是發瘋了才將這個詭異生物當成親生小孩養育。

某日，Prosvirina的鄰居打電話給醫院，要求將她送往精神病院，失去照料的「小外星人」就此死在家中，只有Prosvirina為她的離去而悲傷。「外星人」的屍體在90年代末一度失竊，被人做成木乃伊到處輾轉，直到一名男子因偷竊遭逮，才又重現世人眼前，還至少兩度被日本電視台製作專門的遺體紀錄片，並有不少專家及目擊者指稱「絕對是外星人」，因為Alyoshenka的骨骼和普通人相比，存在超過20種差異。

▲俄羅斯「外星矮人木乃伊」近日被證實是因核災汙染，導致畸型的人類嬰孩。（圖／翻攝自YouTube／alexnatdash）



屍體被警方沒收後，一名警探本德林開始想了解其中故事，他無視上司要求「放棄管閒事」的命令，也不管妻子不爽，將木乃伊保存在冰箱內，後來又將屍體交給Star Academy研究小組，期望透過法醫解剖，了解未知生物的真實身份。

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▲俄羅斯「外星矮人木乃伊」近日被證實是因核災汙染，導致畸型的人類嬰孩。（圖／翻攝自i-fakt.ru）



歷經3年研究後，研究人員加林娜對外透露，「我們在法醫專家協助下，對木乃伊進行一系列檢測，結果證實這是具人類嬰屍」，推測嬰兒畸形是因1957年克什特姆核廢料爆炸事故導致。該起事故是有史以來第3次嚴重的核災爆炸，造成周遭地區超過2萬平方英里被汙染，27萬多人受輻射傷害。

不過木乃伊在檢測後已被銷毀，加林娜及其研究團隊也沒有說明為什麼將結果隱匿到近日才公開。真實身份揭曉後，也讓原本深信Alyoshenka是外星人的超自然愛好者哀號不斷，畢竟過去有過許多與侏儒外星人相關的傳說，甚至還曾有傳言「Alyoshenka被外星飛船接走」。