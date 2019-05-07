他沉迷宗教化身耶穌　張血口「把鄰居啃到五官稀爛」逼消業障！

▲男子在信光明會後出現自己是耶穌的錯亂。（圖／翻攝自當事人臉書／Martin County Florida）

記者陳亭伃／綜合報導

宗教信仰可以是一種精神慰藉，也可能成為精神錯亂的原因。美國佛羅里達州22歲的哈洛夫（Austin Harrouff），因為沉迷於光明會，自稱可以看到陰陽兩邊的世界，沒想到就此精神錯亂，漸漸認為自己就是耶穌，並且還需要「啃食人臉」才能作為消滅邪惡力量的方式。

根據英國《每日郵報》報導，自從哈洛夫開始沉迷於光明會後，開始認為自己就是耶穌，一開始認為「啃食人類」可以消除業障，接著竟出現攻擊鄰居的狀況，其中包括朋友史蒂文斯（John Stevens）和其妻子的死亡，就是因為哈洛夫發病，當時警方到場時史蒂文斯的臉有一半都遭到啃食。

接著哈洛夫出現更瘋狂的幻覺，他告訴妹妹自己已經變成半人半狗的狀態，並堅信自己的能量來源就是水，提倡了自己的想法外，還寫下恐怖洗腦歌來描述女生的臉「是很美味的」。在家人的協助下，哈洛夫被判定是精神病患者。

哈洛夫更認為家裡有邪惡的力量，所以必須要保護妹妹，接下來的日子都拿著一大把刀在家裡附近閒晃，讓鄰居相當害怕；有時候他看到馬時，會認為自己是射手座、是半獸半人的狀態。

鄰居回想起史蒂文斯當時面對哈洛夫的攻擊時，聽到他們房子傳來尖叫聲，哈洛夫瘋狂拿刀亂砍，陣陣的求救聲傳進耳裡讓人相當害怕，最終警方到場時，哈洛夫正在咬爛著史蒂文斯的臉，被制伏後全身是血的要求警方直接開槍讓他死亡。