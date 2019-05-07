以子之矛　陸駭客截取國安局網攻大陸工具　反駭美國

▲陸駭客截取NSA網攻大陸的工具，反攻美國。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》周一(6日)報導，美國「國家安全局」(NSA)用來網攻中國大陸的工具，在2016年時被中方取得，而且反過來用它攻擊美國盟友以及在亞洲和歐洲的私人公司，當中包括香港。上述發現反映美國已喪失對一些重要網攻「兵工廠」的控制權。

報導引述美國電腦安全軟體公司「賽門鐵克」(Symantec)研究員的話指出，根據網攻時間和電腦編碼留下的線索，相信中方人員之前並沒有竊得這些網攻工具的編碼，但在NSA攻擊他們的電腦後，卻截獲這些編碼。

報導說，取得NSA網攻工具的中國駭客組織，是最危險的中國承包商， 他們曾涉及多起向美國發動的網攻，包括針對太空、衞星、核動力推進技術製造商等敏感目標。上述發現意著味著NSA追查逾10年的駭客組織，成功化危機為轉機，反客為主。

2016年8月，來歷不明的駭客組織Shadow Brokers把這些網攻工具PO上網，但「賽門鐵克」發現在數月前大陸駭客早已取得相關網攻工具。研究員迄今仍然不清楚中方人員是如何取得這些美國開發的網攻編碼，但知道中方曾利用這些編碼至少在5個地方發動網攻，包括香港、比利時、盧森堡、越南和菲律賓。