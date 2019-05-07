花8小時戰鬥「343公斤肥大海怪」　刷新佛州巨型劍魚最大條紀錄

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美國佛羅里達州（Florida）的漁民3月底至伊斯拉摩拉（Islamorada）海域釣魚，沒想到丟下魚餌後10分鐘，魚就立刻上鉤，由於牠的力氣、體型都非常巨大，最後花了8小時才成功釣起這條「巨型劍魚」（swordfish），更刷新了佛州歷史上最大隻劍魚的紀錄。

據《每日郵報》報導，比爾.盧西爾（Bill Lussier）和他的妻子黛比（Debbie）以及34歲的漁船船長尼克.斯坦齊克（Nick Stanczyk）和船員科諾.羅斯（Konnor Ross）於3月31日上午一同踏上了這場捕撈之旅，歷經千辛萬苦的「8小時」才終於順利地釣起這條重達757.8磅（約343公斤）的劍魚。

▲▼船長尼克表示這是他見過最大的劍魚。（圖／翻攝自Facebook／Capt. Nick Stanczyk）



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報導中指出，當時船員們在距離瑪麗碼頭20多公里海域拋錨海釣後僅僅10分鐘，就有魚上鉤了，由於船長斯坦齊克是一位經驗非常豐富的漁民，便很快意識到這條上鉤的並不是普通的魚。沒想到當劍魚浮出水面後，在場所有人都相當震驚，直呼「這簡直是海怪！」

根據國際獵魚協會的數據顯示，目前世界紀錄是1953年5月7日在智利伊基克釣到的一條重達1182磅（約536公斤）的劍魚；據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會稱，此前在該州捕獲的最重劍魚紀錄是1978年5月7日由斯蒂芬．斯坦福（Stephen Stanford）所捕獲的，體重達278公斤，而這次343公斤的巨型劍魚也創下該州最大條劍魚新紀錄。