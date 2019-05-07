他料理自己釣的魚「魚腸內挖出閃亮戒指」　霸氣轉身求婚女友！

▲男子在魚腸中發現一枚戒指跟女友求婚。（圖／翻攝自manchestereveningnews下同）

記者陳亭伃／綜合報導

釣魚也能釣起驚喜，英國林肯郡一名漁夫艾格頓（Christopher Eggington）將要跟女友求婚，沒想到意外的在自己釣起的魚身體中找到一枚婚戒，於是決定就用這枚戒指跟女友求婚，對於都熱愛釣魚的兩人而言，留下了最美的紀念。

根據英國《太陽報》報導，艾格頓和女友日前到湖邊展開釣魚之旅，日前還在為自己大豐收而開心，就在準備回家時，兩人突然做了釋放大部分漁獲的決定，只帶走兩隻魚當作晚餐。沒想到就在回家後，艾格頓和女友將魚肚剖開準備清理，竟然在糾結的魚腸中，發現了一枚閃亮亮的東西。

艾格頓當下不敢相信自己的眼睛，於是剪開糾結的魚腸後，確定是一枚戒指，當下靈機一動竟立刻轉身對女友下跪求婚，讓女友相當驚喜。

小倆口認為跟戒指有著相當奇妙的緣分，艾格頓也認為「既然本來就有想要求婚的打算，只是沒有勇氣，那就趁著現在一氣呵成。」也特別澄清絕對不是讓魚故意吞下這枚戒指，「一切就是這麼剛好，而我們現在訂婚了！」

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▲意外得到戒指，小倆口相當開心。