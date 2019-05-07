找到了！英國「象人」葬身處130年來首度曝光　他靠畸形賺錢維生

▲ 象人的病因至今還沒有定論。（圖／翻攝自維基百科，下同）

國際中心／綜合報導

約瑟夫‧梅里克（Joseph Merrick）是英國維多利亞時代的名人，後來被稱為「象人」（Elephant Man）。畸形的身體使他過著艱難的生活，且病因至今還是個謎。如今多虧一名作者的研究，人們得以找到他的安息之處。

梅里克死於1890年4月11日，27歲便早逝，但他的奮鬥不屈和毅力使他成為英國歷史上的著名人物。知名演員約翰‧赫特（John Hurt）、馬克‧漢米爾（Mark Hamill）、布萊德利‧庫柏（Bradley Cooper）及音樂家大衛‧鮑伊（David Bowie）都曾在大螢幕上或舞台上演繹他。

梅里克的遺骨保存在倫敦瑪麗王后學院，學生及醫學院教職員工都可以要求查看。但2016年出版《約瑟夫：象人的生活、時代與地點》一書的女作家孟葛文（Joanne - mungovin）認為，她已經在倫敦公墓和火葬場找到梅里克的墓地，其中埋有他的遺骸軟組織。

孟葛文向《華盛頓郵報》坦言，她不能100%肯定自己發現的這座墳墓屬於梅里克，但「所有證據都指向約瑟夫」。孟葛文表示，她和公墓管理方合作，找到與梅里克的名字相符的埋葬記錄，還找到他的死亡時間及當時的情況。

梅里克1862年出生於英國萊斯特（Leicester）時看起來相當健康，但在5歲時開始出現畸形症狀，頭部和右手變大、骨骼扭曲，說話和走路都有困難。他一生因外貌飽受歧視，卻也因此得到聲譽及歷史地位。

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▲ 梅里克靠著展示自己賺錢維生。

經歷充滿挑戰的童年生活後，梅里克在萊斯特一家濟貧院工作了幾年，最終決定透過「向觀眾展示自己」來謀生。他聯絡上了一名當地喜劇演員，為他安排巡演，直到他在1884年終於前往倫敦發展。

根據邁克爾‧豪厄爾（Michael Howell）及彼得‧福特（Peter Ford）合著的《象人的真實歷史》（The True History of The Elephant man），梅里克開始為表演主持人湯姆‧諾曼（Tom Norman）工作。諾曼是倫敦東區一家戲院的所有人，專門展出奇人奇事。

諾曼在東區白教堂（Whitechapel）租下一家店，用來展示梅里克，並在店外懸掛一面花俏的橫幅，以宣傳他的畸形。倫敦一家醫院的年輕醫生弗雷德里克‧特里夫斯 （Frederick Treves）在那裡發現他，成為梅里克人生中的關鍵人物。

根據《象人的真實歷史》，梅里克被特里夫斯帶到醫院檢查時「害羞，困惑，非常害怕，並且明顯地自慚形穢」。特里夫斯紀錄梅里克的症狀後，再將梅里克展示給其他醫學專家。

梅里克允許特里夫斯針對他進行初步研究以後，兩人便分道揚鑣，而梅里克展開一場災難性的歐洲之旅。他因為外表而飽受嘲笑和攻擊，最終灰心喪志的回到英國，病況相當嚴重。特里夫斯在警察局找到他，在1923年出版的回憶錄《象人與其他回憶》（The Elephant Man and Other ences）中寫道，「他蜷縮成一團，看起來是那麽無助。」

▲ 梅里克全身長出奇怪的突出物。

特里夫斯在倫敦醫院為梅里克安排一間病房，由護理人員照顧，他們也逐漸親近。梅里克在這段時間變得越來越有名，有名人為他募捐醫藥費，還一度與當時為丹麥威爾斯公主的亞歷山德拉王后（Princess of Wales）會面。

官方在1890年認定，梅里克是在試圖躺下來睡覺時窒息而死。特里夫斯為他進行驗屍，並保留他的骨骼，但沒有人知道他的軟組織去了哪裡。

現年47歲的女作家孟葛文來自梅里克的家鄉萊斯特，並在萊斯特座堂工作。她深深為這座城市的歷史而著迷，成為她開始研究象人的契機。她表示，「我覺得尋找象人的遺體是我必須做的事。」

專門研究開膛手傑克一系列血案的倫敦歷史組織白教堂協會（Whitechapel Society）4月舉辦一場活動，當天有人要孟葛文猜猜看，梅里克的其他遺骸被埋在哪裡。發現開膛手傑克的案件就發生在梅里克去世的前2年以後，孟葛文馬上猜到，他可能和那些被殺害的女子葬在一樣的地方。

孟葛文在倫敦公墓網站上搜尋死亡記錄，找到約瑟夫‧梅里克這個名字。公墓管理人博克斯（Gary Burks）為孟葛文找到更多紀錄，讓他們越來越篤定。根據資料，梅里克的葬禮在1890年4月24日舉行，就在他死後幾天，住所則被填上「倫敦醫院」。孟葛文在3日前往梅里克的墳墓，「這令人心酸。我為他祈禱，並放上幾朵花。」