OTT蠶食鯨吞？美國付費電視第一季流失128萬用戶



▲數位匯流時代來臨，影音收視平台多元化（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

根據informitv 最新公布的「Multiscreen Index」多屏指數，美國排名前10大付費電視服務商在2019年第一季合計流失了超過128萬用戶，換算百分比約1.6%。

informitv《多屏指數》指出，美國排名前10的付費電視服務商用戶總計8190萬，約佔電視用戶總數70%。統計顯示，前10大電視服務商多數出現用戶流失的情況，流失總量超過128萬戶，且流失速度較以往增大。

其中電信龍頭AT＆T流失情況位居各家之冠，該集團目前旗下的DirecTV加上AT＆T U-verse擁有2236萬電視用戶，第一季共減少了54.4萬戶；其串流影音平台DirecTV NOW也減少了8.9萬個用戶， DISH Network流失達25.9萬戶。





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其他主要服務商用戶增減情況如下：



康卡斯特 Comcast cable television

有線電視用戶減少10.7萬，上一季的減少數量為1.9萬，連續第八個季度虧損。用戶數較上年同比下降35.8萬至2085萬。

Charter Spectrum

用戶減少15.2萬，上一季減少的數量為3.6萬，與去年同比減少用戶32.7萬至1595萬。

DISH Networ

衛星電視用戶減少26.6萬、 Sling TV增加7000用戶。DISH Network合計用戶下降25.9萬至1206萬。

Verizon Fios

第一季電視用戶減少5.3萬，較上一年用戶數同比減少近20萬。