晚於預產期！梅根誕子均安　哈利感動：願為兒赴湯蹈火

記者林瑩真／綜合外電報導

英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry）與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）日前誕下一子，寶寶重3260克，母子均安，是哈利與梅根的第一個孩子，讓哈利開心表示「我絕對願為兒子赴湯蹈火」。

綜合外媒報導，梅根懷孕41週，晚於預產期才進入產房，不過順利在6日早上5時26分生下孩子，成為女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）第8名曾孫兼第7順位繼承人。

▲哈利王子出面向媒體宣布喜訊。（圖／達志影像／美聯社）

孩子出生當下，哈利第一時間親自出面向媒體宣布喜訊，「我們夫妻倆都極為高興」、「梅根與寶寶（的狀況）都好得難以置信」。哈利也說，雖然自己只睡2小時，但看到梅根生產的辛苦，驚訝女性的能耐令人難以想像，「我非常以我妻子為傲」，同時「我也絕對願意為兒子赴湯蹈火」。

哈利表示，因為寶寶晚於預產期，剛好有時間給他們思考寶寶的名字，目前還在考慮，將在2天後發表另外一份聲明，內容會提到寶寶姓名，也有機會讓寶寶首次與民眾見面。

哈利與梅根的孩子出生也是英國全國上下的喜事，白金漢宮宣告女王及王室對梅根平安生產感到高興，將此訊息裝框陳列於前庭；英國電信塔（BT Tower）則以快報報導，哈利兄長的威廉王子夫婦、坎特伯里大主教，以及政壇人物等都致上祝賀。

請繼續往下閱讀...

▲英國王室也透過IG向眾人宣布喜訊。（圖／翻攝自哈利王子IG／＠sussexroyal）