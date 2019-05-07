日墜海F-35A部分機體尋獲　飛行紀錄器嚴重毀損

▲ F-35A戰機自失事至今，已有將近一個月的時間。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本航空自衛隊一架F-35A戰機上月9日在青森縣外海墜毀，根據防衛大臣岩屋毅今（7日）上午的最新說法，相關搜索任務在日本10連休期間有重大進展，目前部分機體以及飛行紀錄器已在水深1500公尺處的海底被尋獲。

日本放送協會（NHK）報導，海洋研究開發機構的深海調查船「解明號」在三澤基地以東約135公里處發現包括駕駛座、擋風玻璃以及飛行紀錄器等部分機體。但據了解，飛行紀錄器嚴重受損，用來記錄飛行高度、速度等數據的記憶體仍未尋獲。

岩屋毅表示，當局正在確認打撈到的部分是否隸屬於墜落機體，會持續搜尋失蹤的飛行員及其他機體殘骸，以便查明失事原因。

此次日本航空自衛隊的失事是F-35A的墜毀首例，該架戰機是從美國洛克希德馬丁公司引進零部件，由三菱重工在名古屋工廠製作的一號機，並隸屬青森縣三澤基地。根據先前報導，美軍在事發後也罕見參與搜救行動，而駕駛F-35A的41歲飛行員細尾敏織（Akinori Hosomi），雖然有豐富的飛行經驗，但駕駛F-35A的時數卻只有60小時。