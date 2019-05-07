婚禮上宣布新娘出軌！新郎「最強報復」逼走小王　結局超療癒

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日本一名準新郎在婚禮前半個月，發現心愛的女人竟然給自己戴了一頂大綠帽，對象還是她的上司，準新郎氣憤之餘決定使出「最強報復」，在婚禮現場當眾爆料新娘出軌，不僅讓這位已婚上司妻離子散，最後更獲得了1000萬日圓（約新台幣276萬元）的賠償金。

▲準新郎在婚禮半個月前發現新娘出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）



據《女子SPA！》報導，38歲桃田小姐表示，她幾年前曾經參加過一場印象超深刻的婚禮，婚禮上這對新人的親戚朋友、雙方上司、下屬及同事都有出席。本以為是一場幸福美滿的婚禮，直到新郎在所有人面前爆料「新娘和上司有染」，現場氣氛頓時降到冰點。

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▲新娘在婚禮上被爆料出和已婚上司有染。（圖／翻攝pakutaso）



上司見狀後立刻反駁，要新郎別亂指控，但新郎顯然是「有備而來」，當場拿出一疊先前就已經蒐集好的證據，並往賓客席間傳閱，其中不僅有新娘和上司在車裡激吻和擁抱的照片，還有兩人一起從飯店裡走出來的畫面。在罪證確鑿下，新娘則是全程一言不發，表情完全僵硬。

當天攜家帶眷出席的上司，見妻子當場氣得轉身離去，則是在後頭追上解釋。而這場「戲劇性」婚禮在開場不到半小時就被迫停止，桃田小姐也聯繫上了該新郎，才得知原來他早在婚禮前半個月就已知悉未婚妻出軌。

▲最衰小王慘遭新郎在眾人面前公布偷吃畫面。（圖／取自免費圖庫pixabay）



這起婚事最後告吹，婚禮上所有費用皆由女方家所支付。此外，上司也給了該新郎將近1000萬日圓（約新台幣276萬元）的賠償金。偷吃的兩人最後都得到應有的報應，上司不僅被公司解雇，還慘遭老婆提出離婚，而新娘則是直接向公司辭職。

這場超強打臉偷腥妻的婚禮曝光後，讓不少網友看了都直呼「超級痛快」，紛紛留言表示，「這根本是在演偶像劇」、「幹得好啊！高招」、「新郎厲害，運籌帷幄，致命一擊」、「對背叛者最好的報復就是在他父母、同事、朋友面前揭發他最虛偽的真面目！」