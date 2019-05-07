揭露政府屠殺「卻被關500天」　路透社2記者獲緬甸釋放

▲瓦隆與喬索歐獲釋後對著鏡頭揮手。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

根據目擊者說法，兩名《路透社》記者瓦隆（Wa Lone）與喬索歐（Kyaw Soe Oo）7日在緬甸仰光郊區的一處監獄獲釋，兩人在獄中已待了起碼500天。《路透社》先前一直聲稱他們沒有犯罪，要求釋放。

33歲的瓦隆與29歲的喬索歐去年9月被定罪，遭判刑7年；緬甸當局表示兩人違反「政府機密法」，此案引發外界質疑該國在民主方面的邁進，也有數名外交官與人權活動家強烈抗議。不過，有目擊者表示兩名記者已於7日獲釋。

緬甸總統溫敏（Win Myint）上月開始赦免數千名的囚犯；該國4月17日會迎接傳統的新年，習慣在這期間之前先讓囚犯重獲自由。《路透社》還無法立刻聯絡緬甸政府發言人的說法。

瓦隆與喬索歐在2017年12月被逮捕前，一直在致力調查10名羅興亞穆斯林男子與男孩被殺的事件，出手的疑似為緬甸西南若開邦的保安部隊、佛教徒平民。緬甸軍方在2017年8月實施鎮壓；聯合國估計，此舉使得73萬名以上的羅興亞人逃往孟加拉。

兩名記者所撰述的報導，包含了肇事者、目擊者與受害家屬的證言，曾獲得《普立茲新聞獎》。然而，報導最後竟讓兩人失去自由；喬索歐的妻子得知老公被判入獄後忍不住落淚。

瓦隆從小出生在種米的家庭，直到20幾歲後他前往緬甸最大城市仰光並開始新聞志業，他2016年加入《路透社》。平時除了工作之外，他也從事慈善活動，還共同創立一個基金會，負責製作與發送旨在調解不同種族間紛爭的書籍。

喬索歐則來自緬甸若開邦首府實兌，家人是佛教徒。他的家鄉在2012年開始一直受到種族衝突的暴力影響，但他的朋友說，喬索歐沒有參與紛爭，而是把心思放在書上與寫詩，他2017年開始在《路透社》工作。

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