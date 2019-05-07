空手道黑帶教練騷擾女友　男友氣炸徒手打到「爆腸」亡

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南非25歲男子柏魯馬今年3月與空手道教練藍迪發生爭執，他不滿對方騷擾女友，兩人因此大打出手，沒想到卻把人打到腸道破裂、腦損傷，並在上個月於醫院宣告不治；他強調，一切都是因為藍迪先動手，「我要保護自己，才做了一些自我防衛的舉動，況且我沒有攜帶任何武器。」

綜合外媒報導，柏魯馬（Gershom Levi Perumal）提到，女友今年3月2日和朋友一起入住德本（Durban）某酒店，剛好遇到52歲的藍迪（Dheenadayalan Reddy），因為對方一直糾纏，他氣不過才會挺身而出，「我們先是發生爭執，接著他突然襲擊我，為了保護自己我才採取一些自衛行為。我聽說他是空手道黑帶，打完也沒有多加留意就離開了，直到被逮捕才知道他的傷勢很嚴重。」

▲藍迪被打到腸道破裂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

當地檢方表示，藍迪雖然是空手道的教練，但他被手無寸鐵的柏魯馬打到腸道破裂、腦損傷，住院治療將近一個月，還是在4月宣告不治。死者的弟弟認為，哥哥身體有殘疾，是社會中的弱勢族群，因此希望檢警和法官能伸張正義，還給他們一個公道。

由於這件事情傳開後，ㄧ般民眾也認為柏魯馬下手太重，紛紛抗議反對保釋。面對外界一面倒的批評，柏魯馬強調，自己絕對沒有拿任何武器毆打藍迪，後續也會乖乖配合接受審判，相信法官會證明自己的清白。