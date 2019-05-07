俄航客機全面燃燒！空服員踹開艙門　抓住乘客衣領「丟下機」救命

▲機尾起火後濃煙密布。（圖／翻攝自VK@aircrash）



國際中心／綜合報導

俄羅斯航空Aeroflot一架客機日前在起飛不久後，因天候不佳迫降機場，沒想到機尾疑似遭到閃電擊中，機體瞬間起火導致41人死亡。在全機艙內尖叫四起、乘客驚慌失措的情況下，該航班的其中一名空服員卻冷靜踢開艙門，並用身體的力量將乘客推下機，甚至抓著乘客的衣領，就是為了把握僅有的時間。該空服員說，「所有人都擠向前，我只能努力將他們推出去。」

現年34歲的空服員卡薩金娜（Tatyana Kasatkina）表示，當時飛機洛地停止滑行時，每個人都喊著著火了，但機艙內其實還沒冒出火花，她立刻用腳將艙門踢開，把附近乘客一個個推下逃生滑梯，以加快逃生速度。卡薩金娜說，「為了加快速度，我從後面抓住他們每個人的衣領，將他們推出門，等到最後一批乘客下機時，黑煙已經壟罩機艙了。」倖存的乘客表示，空服員盡全力在協助大家撤離，若沒有他們的協助，情況可能會更加混亂。

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）也發出聲明，包含5名機組人員在內，機上共有78人，其中41人不幸罹難。先前有報導指出，事後計算出起火時間點、飛機艙的大小、乘客人數，當時只有「黃金55秒」可以逃命，但順利逃脫的乘客事後回想起表示，當時很多人竟然只想著「要拿行李」，拖延了後面人的逃亡時間，才釀成多人死亡的悲劇。