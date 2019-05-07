老虎伍茲重返球王！川普喜頒「總統自由勳章」　網友不領情：丟臉

▲老虎伍茲獲頒總統自由勳章。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

球王老虎伍茲（Tiger Woods）上月在高球美國名人賽中，以總桿數275桿封王，暌違14年再穿上「綠夾克」。熱愛高美國總統川普除了在推特連發4文祝賀外，更在6日頒發象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），稱讚老虎伍茲是「美國卓越的全球象徵」。

身為老虎伍茲的鐵粉，川普在頒獎典禮上大讚，「再次祝賀你的回歸，你的精彩人生，以及你給各地體育迷留下的終生回憶。」老虎伍茲也感性表示，「這是一次令人難以置信的經歷」，並特別感謝他的家人，尤其是已逝的父親。

43歲的老虎伍茲去年傷癒復出，並在PGA美巡賽巡迴錦標賽（Tour Championship）奪得冠軍，在歷經婚外情、性醜聞與用藥風波後，時隔14年再度於美國名人賽奪冠，成為高球歷史上首位在43歲以後奪下大賽冠軍的球員。

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▲老虎伍茲與川普有好交情。（圖／路透）



「總統自由勳章」是用來表彰「對美國的安全或國家利益、世界和平、文化或其他重大的公共或私人事業做出特別傑出貢獻」的個人。自上任以來，川普向已故樂壇巨星「貓王」艾維斯．普里斯萊（Elvis Presley）、洋基隊傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）、明尼蘇達州最高法院首位黑人法官阿倫·佩奇（Alan C. Page）、共和黨大金主之妻、慈善家瑪瑞安‧艾德森（Miriam Adelson）等人頒佈此勳章。

儘管「總統自由勳章」的決定權在總統身上，但外界對於老虎伍茲獲得此勳章仍有些異議，許多網友認為，完全無法接受老虎伍茲獲獎，紛紛推特上表示，「可以給個正當原因嗎？」、「真的很丟臉」、「總統應該認為背叛妻子有資格拿獎章」、「太愚蠢了」、「這個獎項成了國際笑柄」。