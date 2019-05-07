美中談判進度達90%卻生變　萊特海澤：今發表聯邦公報「加稅周五啟動」

▲ 美國財政部長梅努欽（左）與貿易代表萊特海澤（右）。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普揚言自10日起針對部分中國商品加徵懲罰性關稅，從原本的10%提高至25%。對此，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）6日接受採訪時提到，7日發表的聯邦公報（Federal Register）將提及此一措施，而進口商會在第一時間就開始支付新關稅。

外媒BBC、Axios引述美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的說法指出，美中貿易協商進度已來到90%的最後階段，達成實質性進展，雙邊書面協議長達近150頁，相當詳細，讓川普願意延長互相課徵關稅的最後期限。只不過，中方談判方向在過去一周出現重大變化。

儘管梅努欽與萊特海澤並未具體闡述中方態度轉變的關鍵，但萊特海澤認為，有可能是中方部分人士無法接受當前雙方所達成的協議，「我會用『違背先前承諾』這個詞來形容（現在的狀況）。」據彭博社消息，談判生變的原因可能與智慧財產相關議題有關。

目前已知中方代表團仍會如期前往華府進行貿易談判，CNBC消息指出，中方的團隊規模會比原本的小。

萊特海澤提到，川普希望看到更多「重大結構性的改變」，但目前都還沒有達成。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則提到，「若是美國與中國—世界上的兩大經濟體無法達成協議的話，將會非常不幸」，因此他們希望在本周結束前可以產生協議，如果中方有任何不同的意見，他們都會向川普報告。

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▼ 梅努欽提到，中國國務院副總理劉鶴是美方「非常願意樂於合作」的人選。（圖／路透社）

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