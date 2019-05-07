衛星照曝光！　路透：中國第三艘航母興建中　噸位全亞洲第一

▲「002型」雖然小於美國10萬噸級航母，但比法國4萬2500噸的戴高樂號（Charles de Gaulle）還要大。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

中國第三艘航空母艦自去年底以來始終是外界關注的焦點之一。路透7日獨家披露的衛星照顯示，中國第三艘航母的興建作業正順利進行當中，據推測，這艘航母的尺寸比第一艘航母遼寧號、第二艘航母001A型都還要大，船體後段寬約41公尺，是中國首艘全尺寸（full-sized）的航空母艦，遠勝印度、日本等亞洲國家的軍艦。

請繼續往下閱讀...

▲ 這艘航母被稱為002型（Type 002）。

這些衛星照拍攝時間為今年4月，由美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）提供給路透。儘管北京政府尚未正式證實第三艘航母正在興建當中，但從照片推測，上海江南造船廠過去6個月活動頻繁，周邊也有數個足球場般大小的加工場，而如火如荼興建中的「002型」（Type 002）航母梯形艦首也已明顯可見，艦首約30公尺寬，而船體後段約41公尺寬。

根據美國五角大廈上周的2019中國軍力報告，中方的第三艘航母配備彈射系統。但CSIS分析師富奈歐列（Matthew Funaiole）表示，目前仍不確定「002型」航母採用的是傳統蒸汽棟力彈射還是較為先進的電磁彈射系統，是否使用核動力也待確認。

新加坡地區的安全議題分析師史托瑞（Ian Storey）表示，全尺寸航空母艦會讓中國的鄰國感到緊張，「一旦（航母）建造完成，它將會超過全亞洲國家的軍艦，這也包括印度、日本在內，再次表明中國已成為亞洲最重要的海軍力量。」