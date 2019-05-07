美國會要求川普提供報稅資料　財長正式拒絕：威脅納稅人隱私

▲ 美國總統候選人過往都會公布報稅資料，而川普是過去數十年來第一位拒絕公開相關資訊的美國總統。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

美國總統川普迄今沒有公開自身報稅資料，打破美國政壇以往數十年的慣例，眾議院歲計委員會上月要求國稅局提交川普過去6年個人及事業相關稅單。時隔一個月，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）做出正式回應，強調這項要求「缺乏合法目的」，所以財政部不會授權把相關報稅資料送交國會。

綜合CNN、路透報導，美國總統候選人過往都會公布報稅資料，但川普不論2016年總統候選人時期或身為現任總統，他都拒絕公開報稅資訊。梅努欽指出，尼爾的要求「史無前例」，宣稱這將引起嚴重憲政問題，對納稅人隱私產生可怕後果。

「今天，梅努欽部長通知我，國稅局不會提供我依據《國內稅收法典》第6103條款規定所要求的文件」，聯邦眾議院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）6日表示，「我接下來會和律師討論，再做出適當回應。」

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知情官員透露，川普政府不會在此議題上讓步，如果尼爾繼續堅持，川普與眾議院將來可能走上對簿公堂這條路。