列車行駛中…小倆口「車外懸空激吻」拍IG照　網譙爆：太愚蠢

▲ 情侶為了拍照，幾乎把全身探出列車外。（圖／翻攝自IG／backpackdiariez）

國際中心／綜合報導

比利時一對情侶4月到斯里蘭卡度假，並在上周在IG分享一張「狂野之吻」照片，可見2人幾乎是把全身探出正在行駛的列車外頭，並以「女上男下」的姿勢熱吻對方，一度把腿也抬了起來。這張照片引來大批網友熱議，有人痛批，這種行為愚蠢危險，可能鼓勵其他人爭相模仿。

每日郵報報導，來自比利時布魯塞爾的尚（Jean）和卡米爾（Camille）4月搭乘從康提（Kandy）到埃拉（Ella）的火車，途中還能欣賞迷人的茶鄉美景。只不過，小倆口拍照的姿勢相當危險，照片顯示，尚雖然2隻腳都站在火車內，但他只用右手抓著欄杆，身體都在火車外頭，而卡米爾則把全身都探出車廂外，用雙手反抓著欄杆，向前傾斜約45度親吻尚。

這張照片據傳是由卡米爾的家人所拍攝，而小倆口則在IG稱這張照片是「我們最狂野的熱吻之一」。但這張照片也引來許多網友批評，強調社會大眾不該鼓勵這種照片出現，因為會讓其他人爭相模仿，甚至可能丟掉性命，「這很愚蠢，為了IG上的愛心而冒生命危險」、「荒謬至極」。