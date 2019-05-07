出訪加拿大被喊中國…安倍仍親自買土產　網諷：應該帶給中國吧

▲日本首相安倍晉三將從加拿大買回來的土產「河狸門鐘」安裝上門。（圖／翻攝自IG／shinzoabe）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本首相安倍晉三日前出訪加拿大，返日後，在官方Instagram帳號PO出帶回的紀念品，原來是一隻河狸木雕的木製門環，還親自將門環安裝到門上，逗著妻子昭惠也忍不住微笑。PO文讓網友直呼：「小河狸要賣到斷貨了」。

「今天來到河口湖，迫不及待將加拿大帶回來的土產河狸（？）門鐘安裝上去。」安倍晉三把自己親自將河狸木雕門鐘安裝上門的影片PO上官方Instagram帳號，還稱自己是「日曜大工」（星期日木匠）。影片中敲釘子的模樣專注認真，之後則讓妻子昭惠拉了拉門鐘，顯示門鐘安裝完成。

影片超過10萬次觀看數，更被分享到其他社交媒體。由於之前加拿大總理賈斯汀杜魯多（Justin Pierre James Trudeau）連續2次口誤將「日本」說成「中國」，因此有網友揶揄「這禮物不是應該帶到中國嗎？」

不過加拿大總理辦公室表示，這並非杜魯多送的禮物，推測可能是安倍夫婦自己買的紀念品。據外媒報導，影片爆紅後，該雕刻品來源被查出，原來是出自於一名魁北克雕刻師傅特布雷（Jean-Lionel Tremblay）之手。

特布雷透露，他與兄弟在魁北克市以北約100公里處、聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）南岸的L'Islet-sur-Mer小鎮上經營木雕生意，作品因此被世界關注，讓他相當開心。