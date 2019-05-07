粗魯醫「手滑」摔落女嬰撞頭　他記錄女兒出生卻拍下心碎瞬間

▲醫生對待初生兒的動作十分粗魯，竟然把人摔下直接撞頭。（圖／翻攝自YouTube／Brother J）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州一名父親在產房開心拍攝雙胞胎女兒的出生過程，醫生竟然手滑導致嬰兒的頭被重摔在嬰兒床上，還差點摔落到地上，事後檢查發現嬰兒大腦左側出現出血情況，導致美好紀錄慘變成傷心回憶。

男子羅傑斯(Derrick Rodgers)的妻子莫妮克(Monique Rodgers)，今年2月在錢德勒醫學中心(Chandler Regional Medical Center)順利產下雙胞胎女兒摩根(Morgan)與麥迪森(Madison)，然而他興奮拍下孩子出生過程時，醫生竟然讓摩根的頭直接撞上嬰兒床，還差點摔到地上。

莫妮克憤怒表示，「她只是一個嬰兒，很脆弱，體重只有1.5公斤而已，結果醫生處理的方式就像她是一袋馬鈴薯、而不是人。」並且事後向醫生投訴時，醫生看了影片後什麼都沒說，也沒有道歉。

羅傑斯則抱怨，事後接到女兒檢查報告顯示，大腦左側出現1級出血，但他們無法確定這是因為她是早產兒，還是因為被醫生摔到所致，由於一直等不到醫院的回應，才會於近日在網路上公開影片，結果影片上傳後立即獲得超過130萬次點閱。

莫妮克計畫8月帶孩子去看神經科醫生，以確定造成出血的原因。錢德勒醫學中心則於2日發表聲明，基於保護患者與家屬隱私，他們不便對病情做出評論，對於病患與家屬的安全，一直是他們最關心的，醫學團隊十分重視此事，會努力調查找出原因。