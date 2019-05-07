13人罹難！私人飛機墜毀墨西哥　全家飛賭城看拳賽回國遇死劫

國際中心／粽和報導

墨西哥驚傳墜機事故，一群拳擊愛好者搭乘私人飛機前往美國拉斯維加斯觀賞比賽，沒想到回程途中發生意外。這架飛機6日被發現墜毀於墨國北部偏遠山區，飛機殘骸完全燒焦、碎片散落在地上，機人13人全數罹難，其中包括一家五口。

北部科阿韋拉州（Coahuila）政府聲明指出，該架飛機5日下午自拉斯維加斯起飛，原定當天晚間抵達墨西哥東北新萊昂州首府蒙特雷（Monterrey），但在起飛2小時後就與民航當局失聯，6日透過空中監測系統，在奧坎波市（Ocampo）山區找到機骸。

當地媒體報導，機上乘客4日晚間在拉斯維加斯T-Mobile體育場觀賞墨西哥職業拳手阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）和美國拳手雅各（Daniel Jacobs）的比賽，返家途中發生意外。

事發當時機上共有3名機組員及10名乘客，根據當局公布的名單，罹難者皆為墨國人，年齡介於19歲至57歲之間，其中包括55歲的商人多明格斯（Luis Octavio Reyes Dominguez）、他的妻子和他們的3名子女。

加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）事後聲明證實，這架飛機是該公司所製的挑戰者601型（Challenger 601），在距離墨國北部蒙克洛瓦城（Monclova）約150海里處失聯。他們向罹難者表示哀悼，將與加拿大運輸安全委員會保持聯繫，配合當局調查。

當地報導指出，飛機墜機當時，該地區遭遇強力風暴，飛行員原先打算降落以躲避風暴，但不幸墜毀。科阿韋拉州緊急救援部門官員馬丁內斯（Francisco Martinez）則指出，會將近來的惡劣天氣狀況列入考量，但並未明確表示意外是天氣所造成。

拳手阿瓦雷茲得知此消息後相當難過，在推特上表示，「我對這架從拉斯維加斯起飛的飛機發生的可怕事故深感遺憾，非常感謝所有前來觀賽的人對我的支持。我為他們的家人祈禱。」