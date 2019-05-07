澳總理遭蛋襲畫面曝！正中後腦勺沒破秒彈飛　網歪樓狂酸：蛋是不是熟的

國際中心／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7日出席公開行程，為下周六登場的國會選舉做暖身。不過，正當他接受媒體聯訪時，一名女性抗議人士突然從他後方丟出一顆雞蛋，正中莫里森後腦勺，當場彈飛場外。

綜合外媒報導，莫里森今上午現身新南威爾斯省奧爾伯里（Albury）的鄉村婦女協會（CWA）活動，卻遭到一名手持整盒蛋的女子丟蛋攻擊，安全人員當場把她壓制在地，隨後帶離場外。期間，一名老婦人被撞倒在地，一度喘不過氣，莫里森伸手將這名婦人扶起來，並給了她一個大擁抱。

「對於今天在奧爾伯里發生的事情，我關心的是那名被撞倒在地的老婦人」，莫里森事後發推文提到，「我們的農民不得不忍受那群入侵他們農場、家園的白癡。」當地警方現已證實，這名女子已被拘捕。

消息一出，推特網友紛紛在瘋傳的影片留言提到，「那蛋是不是熟的」、「蛋蛋男孩做得比較好」、「可憐的蛋」、「（莫里森）的頭是有多滑」。但也有人說，「如果今天那個東西是刀怎麼辦」、「安全人員到底在幹嘛」。

這已經不是澳洲政壇首宗蛋襲事件。今年3月，昆士蘭省參議員安寧（Fraser Anning）把紐西蘭基督城清真寺的恐攻案件歸咎於穆斯林，因而遭到一名少年蛋洗。