對父親性暴力「無力反抗」成無罪　為家庭沉默的女孩…

記者林瑩真／編譯

日本先前一起父親性侵親生女兒的新聞吵得沸沸揚揚，原因在於，當時的法官認為女兒沒有明顯抵抗，因此判父親無罪，此判決震驚日本社會並引起嚴重撻伐。如今，曾遭受親人性暴力的女性站出來解釋，並不是不想抵抗，而是根本無法抵抗。

據日本《朝日新聞》報導，大阪一名19歲少女表示，這起案子是建立在「可以抵抗」的前提才下的判決，但她卻很受打擊，「大家會說『妳抵抗的話不就好了嗎』，但是希望大家理解，抵抗根本是不可能的」。

▲少女遭受養父性侵，卻因為要保護家庭而沉默以對。（示意圖／123RF）

少女透露，她從小學2年級開始遭受養父的性暴力，被威脅「最好安靜一點」，讓她嚇得只能聽從養父的命令，「只是說想去廁所，離開那個地方就花了我所有的勇氣」。

不過，當她邊哭邊將被侵犯一事告訴在隔壁房的母親時，也沒有得到母親的諒解，而是用「這是我們3人的秘密」來封住了她的口。

沒想到，就連妹妹跟姊姊都在事後遭到養父毒手，雖然沒有詳細問過，但姊姊因為反抗養父，就被衣架毆打、嚴冬中被關在家門外等。她心想，為了不要惹怒雙親，她主動做起家事，學會看雙親的臉色，至於被養父侵犯一事，也因為要保護整個家庭，決定維持沉默。

直到高中又有機會跟國中班導師聊天時，妹妹說出遭到義父毆打等虐待，她也承認自己遭受侵犯，由班導師通報，讓她們入住保護設施。

「終究還是失去了家庭、學校的日常生活。」在不知道生存意義的情況下，她喝下大量的藥物，試圖輕生，因此多次進入醫院，最後因為出席天數不足而被高中退學，如今則是一個人離開家庭生活著。