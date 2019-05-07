北韓高調試射　川普安倍急熱線談無核化及美日貿易

▲ 安倍及川普2018年在G20峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓4日無預警試射武器，雖然美國總統川普（Donald Trump）數小時後表示對北韓領導人金正恩有信心，據傳第一時間其實相當憤怒。平壤當局高調展示軍力的舉動挑起國際緊張，川普當地時間6日也和日本首相安倍晉三熱線，討論北韓無核化議題。

川普稍早在推特上發文表示，「剛剛和日本首相安倍討論北韓及貿易問題，是很棒的對話！」白宮則聲明指出，兩位元首商討北韓問題的最新進展，並重申美日將如何攜手實現「最終、充分驗證的完全無核化（FFVD）」。

此外，兩人還討論貿易問題及川普本月稍晚的日本出訪行程。他將在25日至28日以國賓身分出訪日本，與安倍討論北韓問題及美日貿易關係，也將與本月1日即位的新天皇德仁會面，成為改元令和後日本首位國賓。

川普及白宮皆未直接提到雙方是否論及平壤當局4日發射飛行物的行動，但分析指出，兩人已經針對應對方案進行協商。

NHK指出，安倍在熱線結束後向記者透露，與川普針對北韓最近的情勢交換意見並進行分析，謹慎討論未來的應對方法；針對北韓試射則表示，「美日專家將合力分析北韓發射的飛行物。」

安倍提到，川普及金正恩2018年在北韓及美國高峰會協議朝鮮半島完全無核化，未來美日兩國也將立場一致的為盡速實現此目標而努力。