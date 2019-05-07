梅根生完孩子「仇視1年父親道賀」　當年喊不孝…如今為女兒驕傲！

▲哈利王子報喜。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國皇室又添喜！薩賽克斯公爵夫人梅根於台灣時間晚上10點終於卸貨，哈利王子開心的現身報喜，臉上難掩笑容，更在IG上貼下大大的「It's a BOY」在大家歡慶之餘，已經和梅根一年沒連繫的父親托馬斯（Thomas Markle）也發表祝賀聲明。

綜合外媒報導，哈利和梅根兩人迎接第一胎，興奮之情不論是在報喜的貼文或哈利的表情都能看到，而且還是個男孩，更是英國皇室最小的小小王子、皇室第七順位繼承人，就連梅根已經一年沒有聯繫的親生父親，也罕見的發表聲明「我很高興聽到母子平安的消息，我對於孫子出生在皇室感到驕傲，希望孫子可以健康快樂，祝福哈利和梅根。」

過去梅根和父親多次出現在新聞版面上，大多是因托馬斯認為女兒不孝，甚至就在2018年梅根和哈利婚禮時，稱需要安心養病所以沒有出席，之後托馬斯和狗仔隊拍照一事，讓父女關係完全陷入冰點，如今他竟發表聲明恭賀女兒、女婿，也讓外界揣測是否因為可愛的小王子，讓父女倆關係稍微緩和。

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▲哈利王子IG上報喜。（圖／翻攝自薩賽克斯IG）

事實上，梅根得以順利生產，不僅穰英國人民、皇室都鬆了一口氣，因為小王子已經超過預產期7天，甚至梅根原定將在家生產，也年紀和超過預產期的關係，必須要到醫院生產，如今順利生下小王子大家對於其真面目可是相當期待。