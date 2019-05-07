26歲正妹花2千「把愛犬紋上身」　半小時後一看超尷尬...

▲澳洲正妹花大錢把愛犬紋上身，成品卻超尷尬。（圖／翻攝自Caters News）



實習記者陳妙津／綜合報導

想把愛犬紋上身卻慘變悲劇！26歲澳洲正妹Kayla Robertson到峇里島參加婚禮時，心血來潮花了一百萬印尼盾（約2168元台幣），想把1年多前收養的愛犬刺在右前臂上，沒想到半小時完成後，Kayla確認時超傻眼，刺青輪廓就像小孩塗鴉，僅僅是簡陋線條構成，而紋身中的狗鼻看起來還像男性生殖器，讓她大崩潰，只好上網求助，最後又花了2千多塊，讓另間刺青工作室把紋身「畫好」。

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▲▼Kayla與愛犬。（圖／翻攝自Caters News）



據《太陽報》報導，Kayla前往印尼峇里島參加朋友婚禮，順便放鬆渡假，途中臨時起意，想把自己養的18個月大牧羊犬刺在身上，展現對寵物的愛，便委託當地工作室，以一百萬印尼盾（約2168元台幣）的價格，將愛犬紋在右手。

▲▼成品超簡陋，仔細一看狗鼻部分還像男性生殖器。（圖／翻攝自Caters News）

但當半小時過去後，刺青師完成的刺青卻讓Kayla超傻眼，只見手上出現了一個歪七扭八的狗狗圖，線條簡單粗陋，兩眼無神，看起來一點也不像自己的愛犬。Kayla哭笑不得地說，「勾勒外觀時看起來都還好，但當他開始畫眼睛時，我就發現事情不對了，本來還想相信藝術家的專業，但最後成品看起來超怪，不但沒添加陰影，還有點扭曲。」

更悲傷的是，Kayla發現狗刺青的鼻子部位看起來超像男性生殖器，連朋友看了也同意笑翻，讓她覺得「參加了一次噩夢紋身表演」，最終不得已的Kayla上網把圖案拍下求助，又另花了一百萬印尼盾讓「圖片看起來像隻狗」，終於鬆了口氣。Kayla表示，「很高興我沒有帶著這個詭異刺青離開峇里島，以後別人問起時，這只是個熱鬧有趣的小故事。」

▼Kayla又花了2千多把刺青補好補滿。（圖／翻攝自Caters News）

