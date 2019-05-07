海水溫度太高了　泰國PP島的珊瑚大量白化將轉至瑪雅灣

▲泰國PP島瑪雅灣。（圖／泰國觀光局提供）

國際中心／綜合報導

泰國PP島（披披群島）上的瑪雅灣（Maya Bay）因19年前李奧納多（Leonardo Wilhelm DiCaprio）主演的電影《海灘》而聲名大噪，每天都有超過5000人前去觀光，卻導致海灘無法負荷大量人群的踩踏，下陷非常嚴重，所以泰政府下令無限期關閉，等待生態修復。然而最近卻發現該海域因溫度升高，又出現的大量珊瑚白化的現象。

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▲海域的曲紋珊瑚、薔薇珊瑚都出現了白化現象。（圖／翻攝自FB／泰國網）

據泰國《新泰日報社》報導，泰國甲米府PP島國家公園的工作人員近日巡視海域時，發現在Bida Nok島和維京洞穴（Viking Cave）周邊海域的曲紋珊瑚、薔薇珊瑚都出現了白化現象。工作人員檢測海水的表面溫度為32°C，10米以下海水的溫度為30°C，此溫度對於珊瑚白化有嚴重的影響。PP島之前也曾出現過珊瑚大量白化的現象，後來因海水溫度回復正常而有所改善，沒想到最近海水溫度又逐漸攀升。

▲工作人員將白化的珊瑚轉移至瑪雅灣。（圖／翻攝自FB／泰國網）

據了解，工作人員發現雖然部分的珊瑚出現白化現象，但都是輕微程度，還未出現死亡。為防止Bida Nok島附近海域的珊瑚白化情況日益嚴重，國家公園準備將開始白化的珊瑚移到瑪雅灣，希望能給珊瑚礁一個合適的修養環境。董里府海洋國家公園中心和PP島國家公園，也將於5月中旬對珊瑚白化情形展開詳細的調查。