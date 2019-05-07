試射完高喊自力更生「科技大躍進」　北韓誇口：經濟制裁沒用！

▲ 金正恩4日指導長程多管火箭發射器及戰術導向武器試射。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓4日無預警試射數枚飛行物，官媒《朝中社》5日證實為大口徑長程放射砲及新型戰術導向武器，高調展現軍力，掀起緊張情勢，也揭示平壤當局以科學技術自力更生發展經濟的決心。

勞動黨機關報《勞動新聞》6日刊登的評論指出，應以科學技術的威力發展社會主義建設，「在黨的領導之下，我國人民以我們的力量及技術、資源建設社會主義強國的強烈意志及不屈不撓的戰鬥精神是無人能擋的。」

文中提到，戰鬥的基礎即為穩固的科學技術，將以此威力實現科學技術大躍進的目標，並呼籲科學家成為「與黨中央同心、同德、同進的革命同志與熱血的愛國者」。

南韓《韓聯社》分析，北韓在試射武器後便強調發展科學技術路線，是為了在與美國的無核化協商陷入僵局之際，以「自力更生」的精神鞏固民心，同時加強內部團結。

《勞動新聞》還指出，「我們此刻面臨龐大的鬥爭大業，阻礙我們前進的隘路和難關並不少。為了突破萬難、使已經達到的勝利成為更大的勝利，除了強化自身科學技術以外，沒有其他方法。」

當天《勞動新聞》也針對領導人金正恩的自立經濟建設路線指出，將以科學技術能力及自力更生的體制化突破經濟制裁，「就算敵對勢力拚命掙扎、想盡辦法阻擋我們的路，我們也不為所動」，強調制裁對北韓沒有用。