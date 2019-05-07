中國將「以北韓為武器」要脅川普　美智庫：貿易戰火恐危及核談判

▲ 川普宣布將提高中國產品關稅，造成股市震盪。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5日拋下震撼彈，宣布將提高中國價值2000億美元商品關稅。外界原先期待美中在8日的終極談判達成協議，未料川普此舉使貿易戰再度升溫，據傳中國也考慮推遲此次談判。華府公共政策智庫國家利益中心（Center for the National Interest）警告，美中關係陷入僵局，對川普與北韓的無核化談判並不是好事。

國家利益中心北韓研究主任卡茲亞尼斯（Harry Kazianis）6日登上CNBC節目《Squawk Box Asia》指出，「川普今天在推特上發表有關提高關稅的言論，但他必須小心一點，因為他的對北韓政策可能會因此在他面前崩毀。」

2月底越南「川金二會」以未達任何協議的結局收場，無核化協商從此陷入僵局。北韓更在4日無預警試射大口徑長程放射砲及戰術導向武器，由領導人金正恩親自指導。專家指出，這2項武器是300mm及240mm多管火箭發射器、北韓版伊斯坎德爾短程飛彈，掀起緊張情勢。

川普政府通常對平壤當局採取「施加最大壓力」的策略，包括軍事威脅、外交行動及高額關稅。然而，卡茲亞尼斯指出，這些政策最後總是會由北京當局執行，而非華府，因為北韓90%出口都銷往中國，意即中國可能利用與北韓的關係對華府施壓；若貿易談判破裂，北京可以將北韓當成對抗美國的武器，「中國只要開放邊境，只消幾天就能消除這些壓迫。」

卡茲亞尼斯認為，金正恩4日試射就是為了提醒美國，北韓軍力每分每秒都在成長，且仍持續製造彈道飛彈，「沒有在空中進行測試不代表沒有在實驗室裡測試，也不代表他們的科學家沒有繼續研究。因此，金正恩想對我們說的是。『聽著，若你們不打算達成協議，我的武器只會越來越強，所以最好現在就達成協議。」

卡茲亞尼斯指出，美國與北韓達成無核化協議的唯一途徑就是採取循序漸進的方式，「唯一能夠實現此目標的方法是階段性達成無核化，北韓做出讓步，我國也做出相應的讓步。」他也直言，川普要求在北韓放棄所有核武後再取消經濟制裁的大交易（Big Deal）相當愚蠢，「我認為這行不通。」