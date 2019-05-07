美中貿易激戰猶如「膽小鬼博弈」　德學者：誰先示弱就輸了

▲美中貿易談判如膽小鬼博弈。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普5日無預警在個人推特上表示，將對2000億美元的中國商品加徵懲罰性關稅，從10%提高至25%，此舉讓原定9日登場的美中貿易談判再添波瀾。德國經濟學家魯舍指出，這是川普的談判策略之一，但美中雙方目前的局面就像「膽小鬼博弈」，誰先示弱，就會輸掉整局，「川普的目的就是告訴中國，若不向美國讓步，就等著大失血。」

原定9日的美中貿易談判後，有望結束一年多以來的貿易爭端。魯舍（Christian Rusche）向《德國之聲》表示，現在的狀況就像是「不要命最大」的膽小鬼博弈（The game of chicken），這時候誰先示弱就輸了，此時中方只能從接受不利條款，或是任由衝突升級。魯舍說，「哪個選項的損失更大，北京當然會仔細權衡，但要是現在讓步，美方將來肯定還會提出更多要求。所以中國有可能會先任由衝突升級，後續再去尋求與美方的共識。」

至於美中貿易衝突對歐洲會造成多大的影響，魯舍分析指出，樂觀來說，美方可能會進口部分歐洲商品來替代中國商品，但另一方面來說，歐美之間也有不小的貿易衝突，而且出口美國受阻的中國產品，也有可能轉向輸往歐洲市，「屆時除了對中國商品徵收保護性關稅，歐盟方面能作出的應對措施其實很有限。」