連2天海鮮派對吃到飽　北海道112人集體中毒「上吐下瀉+發燒」

▲北海道一家海產公司舉行海鮮派對，不料發生集體食物中毒事件。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

北海道驚傳112人集體中毒！北海道網走市保健所6日公布消息，一家海產販賣公司舉行海鮮派對，但疑似食物不乾淨，有112名參加者出現拉肚子、發燒、嘔吐等症狀，送醫確定是集體食物中毒。

綜合日媒報導，北海道網走市大曲1丁目的一間海產販賣公司オホーツクバザール（Okhotsk Bazaar）經營一家餐廳「可留茶屋倶楽部」（かるちゃやくらぶ），在4月27日、28日連2天晚上舉行自助餐形式的海鮮派對，提供50道料理，包括握壽司、茶碗蒸、生火腿沙拉等。

在2天的派對中，有從網走市、北見市來訪的319名客人，不料，其中卻有112人從28日後，開始出現不明原因的嘔吐、拉肚子及發燒，年齡從9至92歲都有。

接受完整檢查的有9名客人及5名料理者，從這些人的糞便中都驗出諾羅病毒（又稱諾沃克病毒、諾如病毒或膿融病毒），是一種引起非細菌性急性胃腸炎的病毒，易從高人口密度、衛生環境差的地方感染，感染途徑為糞便、食物或飛沫感染。

因此，保健所確定，這112名是集體食物中毒，並發表訊息。目前該店接受保健所命令，從6日後停止營業5天，必須改善衛生環境。