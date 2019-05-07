只寫19字！女大生影評報告「一句台詞」　教授卻給滿分100

▲女大生的影評報告只寫了19字。（翻攝自allisonbgarrett推特）

圖文／鏡週刊

美國田納西州（Tennessee）一名女大生葛瑞特（Allison Garrett）日前繳交作業，內容是要找一部自己喜歡的電影來寫影評，結果她只寫了19字，教授就給她滿分，讓人好奇她到底寫了什麼內容？

葛瑞特選擇了1999年上映的電影《鬥陣俱樂部》（Fight Club），這部經典之作是由布萊德彼特（Brad Pitt）和艾德華諾頓（Edward Norton）主演，電影中有一句經典台詞：鬥陣俱樂部的第一條規矩是：「不能談及鬥陣俱樂部」。

葛瑞特將這句台詞寫進報告：「鬥陣俱樂部的第一條規矩是不能談及鬥陣俱樂部（The first rule of fight club is you do not talk about fight club.）」，然後再加上一句，「這就是我的報告。（That's it. That's the essay.）」整份報告僅用了19個字就完成。

教授收到葛瑞特的報告後，最後給了她滿分100分，但卻留下警語，要她盡量不要在其他課堂這麼做，因為「其他教授可能沒有和我一樣有幽默感」。

葛瑞特將她的報告和教授評分上傳推特，吸引逾20萬網友按讚，紛紛認為她很酷，羨慕她能遇到這樣幽默的教授。



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