2018年度鈔票獎落在加拿大　種族平等女權鬥士超搶眼

▲加拿大去年11月發行的直式紙鈔。（圖／翻攝自官網／The IBNS）

國際中心／綜合報導

2018年最美紙鈔在加拿大！國際鈔票協會（IBNS）每年都會評選出全球最佳的鈔票，而「2018年度鈔票獎」得主是加拿大的10元紙鈔，其中亮眼的紫色和新的直式設計是主要特徵，這也是加拿大第五度得到這項殊榮。

綜合外媒報導，加拿大的這張新版10元直式紙鈔，紫色的鈔票正面上印有女權鬥士、非裔加拿大商人戴斯蒙德（Viola Irene Desmond），背面則是位於溫尼伯市（Winnipeg）的加拿大人權博物館。該紙幣於去年11月在加拿大正式發行，為了紀念爭取種族平等的戴斯蒙德，而她也是第一位出現在加拿大鈔票上的非王室女性。

這是加拿大第一次採取直式設計的紙鈔，加拿大央行表示，每隔幾年會發行新的面額，將來也會設計出5元、50元、100元的直式紙鈔。IBNS透露，加拿大的10元紙鈔一開始遙遙領先其他參賽者，其中垂直的新設計和亮麗的紫色是最吸引人的部分。而且紙鈔上融合了最新的技術，大膽的安全功能不僅易於檢查也難以偽造。

其中參選的國家還有墨西哥的500元披索幣、俄羅斯的100元盧布幣、挪威的500元克朗、中國的50元等15種紙幣。而2018年度鈔票的亞軍是200面值的瑞士法郎，排名前五的還有挪威、俄羅斯、所羅門群島。加拿大曾在2004年拿到首屆年度鈔票的冠軍，並在2011至2013年連續榮獲大獎。

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▲瑞士200法郎。（圖／翻攝自官網／The IBNS）

▲挪威500克朗。（圖／翻攝自官網／The IBNS）

▲俄羅斯100盧布。（圖／翻攝自官網／The IBNS）