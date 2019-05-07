看不下去！美智庫：陸威脅台灣　就是「挑戰美國對台灣關係法」

國際中心／綜合報導

對於中國對台灣的壓力頻頻，美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）在日前的討論報告中指出，中國以脅迫的手段對付台灣，其實就是直接挑戰美國在台灣關係法下的承諾。對此中方人士認為，是美國過度誇大中國的威脅性。

綜合外媒報導，NCAFP在6日發表了4月初的美中「二軌會談」報導結果，其中包括30位美中學者、前官員參加，美國方面代表有美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、前亞太助卿羅素（Daniel Russel）。一行人在會中指出，雖說美中將會達成雙邊貿易協議，但是卻可能會存在結構性的經貿問題，牽扯到安全利益，加上對於人權方面的議題，兩方意見分歧，可能最後就會演變成「美中類冷戰」的局勢。

此外，美國方面也提出中國積極的想要削弱美國在亞洲的聯盟，加上對台灣的脅迫，其實就挑戰美國隊台灣的承諾，而在2020年美國防部也將提出預算案，著重在加強區域航行自由行動，包括航經台灣海峽。

對此，中方則回應，美中確實比預料中更早進入競爭狀況，但雙方都應該避免在台灣、南海問題上的衝突矛盾，「因為這將可能導致更重大的危險」更擔心下一次的美國大選，中國會變成政治目標之一。

最後中方更批，美國總統川普應ㄍ要負起破壞美國和聯邦關係的責任，而並非將中國的威脅性放大，反而會導致區域間的不穩定性提高。