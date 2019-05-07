住房率僅2%！恐攻重創斯里蘭卡　飯店大廳警察比旅客還多

▲進入肉桂大飯店前須先經過安檢。（圖／翻攝自Twitter／ @CinnamonGrandC）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡復活節爆炸案共造成257人死亡，4月21日事發至今16天，斯里蘭卡國防部表示，幾乎所有參與襲擊的嫌疑人和策劃者都已被捕或死亡，另外也已查獲策劃者的基地，拆除了所有製造炸彈的設備與材料，並凍結與該策劃者有關至少4000萬美元的資產。但遭到重創的幾間飯店，卻已不見往日絡繹不絕的旅客，只有全副武裝的士兵在飯店內駐守。

代理督察長維克拉馬拉特納（Chandana Wickramaratne）在國防部的聲明中指出，所有爆炸案的策劃者，包含兩個炸彈製造專家都已經被捕或死亡，「他們儲存了部分炸藥，準備用來發動下一波攻擊，但我們已經沒收了所有東西。」《路透社》也取得內部人員的說法，調查人員仍在追查另外10名與爆炸陰謀有關的關鍵人物，「至少還有8到10人與這起爆炸案有關。」

警方發言人盧萬（Ruwan Gunaskeara）則表示，與4月21日襲擊有關的炸彈襲擊者和策劃者的價值約4000萬美元（約台幣12億元）的資產已被凍結。包括美國聯邦調查局（FBI）和國際刑警組織（ICPO）在內的八個國家的調查人員，正在協助斯里蘭卡進行調查，目前所有證據皆指向極端組織伊斯蘭國（IS）有參與其中。

爆炸發生地之一的肉桂大酒店（Cinnamon Grand Colombo）重新開幕後，500客房僅有10組房客入住，與過往平均300間的住房率相差甚遠，現在要進入肉桂大酒店前，還需要經過層層安檢，讓武裝警察的人數遠多過旅客。飯店總經理卡爾（Rohan Karr）說，過去飯店裡總聚集著來自不同種族、不同國籍、不同目的遊客，不論是喝聚餐、參加婚禮或是喝杯咖啡，大家都習慣來這裡。據估計政府預計今年遊客人數將下降30%，該國旅遊業需要兩年時間才能復甦。