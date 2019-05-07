執政黨輸掉最大城市　土耳其要求「重選市長」遭批獨裁政府

▲反對黨CHP的支持者揮舞著國旗，抗議最高選舉委員會決定再選的行為。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

土耳其國營安納杜魯通訊社（Anadolu news agency）報導，最高選舉委員會（YSK）6日以7票同意、4票不同意的結果，通過伊斯坦堡下任市長要重選，再選日期訂於6月23日。總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的執政黨先前以些微差距輸給在野黨，沒有拿下身為土耳其經濟命脈的最大城市伊斯坦堡。

CNN報導，3月31日地方選舉中，土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）在伊斯坦堡與首都安卡拉獲得勝利，對艾爾多安的「正義與發展黨」（AKP）造成不小打擊；在伊斯坦堡方面，CHP拿下48.79％的選票，AKP則拿到48.51％。

然而，最高選舉委員會6日撤回了CHP在伊斯坦堡的新任市長證書，並將於6月23日再次舉行選舉。對此，CHP副主席艾蒂古澤（Onursal Adiguzel）透過推特抨擊此舉根本是獨裁行為，「這種否定人民意願與無視法律的體制，既不民主也不合法，完全是獨裁政府。」

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▲艾爾多安是正義與發展黨領袖。（圖／路透社）



AKP在4月向委員會提出申訴，要求選舉結果無效並重新再選；副主席亞武茲（Ali İhsan Yavuz）聲稱有違規行為發生，「只有一個單位可以解決問題，那就是最高選舉委員會，它們的決定對我們全體人員有約束力。」

在3月地方選舉以前，AKP於1990年代以來一直都在伊斯坦堡取得勝利，艾爾多安也曾擔任伊斯坦堡市長，展開他的政治生涯。《路透社》指出，有許多人在伊斯坦堡敲打著鍋碗瓢盆，藉此抗議執政黨的行為。

《衛報》報導，BlueBay資產管理公司艾什（Timothy Ash）表示，此舉會危害土耳其的民主，並讓經濟變得更加脆弱。CHP一名議會成員貝可若盧（Mehmet Bekaroğlu）則直言，執政黨對最高選舉委員會施壓，並威脅反對再選的委員恐怕面臨牢獄之災。

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