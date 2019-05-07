他戴狼人面具騷擾2歲女童　趁孩熟睡…「啟動電子項圈」嚇醒

▲警方公布賽萊斯的相片。（圖／翻攝自臉書／Escambia County Sheriff's Office）



國際中心／綜合報導

美國佛州37歲男子賽萊斯（Andrew Bennett Ross Celaius）涉嫌虐待他女友的2歲女童，警方從監視器畫面中發現，他會戴上狼人面具嚇唬小孩，還趁孩子睡覺時用打火機燒她，並利用其他工具傷害孩子。調查人員仍在確認影片細節，試圖釐清事件發生的詳細時間。

艾斯康比亞縣警長摩根（David Morgan）1日在記者會表示，賽萊斯有時會戴著狼人面具捉弄女童，「這是構成惡夢的東西，沒有孩子應該受此影響。」賽萊斯先前與女童的母親約會，如今面臨虐待兒童、篡改證據等指控。

事件之所以曝光，是母親以為孩子皮膚出狀況，帶到醫院檢查後，醫護人員很快認知到可能是燒傷。警方搜查受害女童的住處時，從數個監視器畫面看到虐待行為，大部分都是趁孩子睡著時進行的。

賽萊斯有時會使用軟氣槍攻擊女童，拿裝著液體的瓶子丟她，還會拿打火機燒她。警察西蒙斯（Chip Simmons）表示，最令人不安的影片，是女童戴著專門給狗用的電子項圈，可以聽到項圈被啟動的聲音，「我執法超過30年，當我們在這看到證據時，我和一些員工都無語了。」

當局表示，賽萊斯被逮捕後，他還聯繫另一名男子，試圖銷毀對他不利的影片。女童的母親則於事件爆發時被逮捕，但似乎並不知道女兒一直受到虐待，正與調查人員合作。

警方將繼續調查影片細節。西蒙斯說，「當你看到這個時，它會讓你心碎，你會想知道怎麼會有人如此惡毒？」