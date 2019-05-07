背包客遭綁架…當人質「展開公路旅行」　惡男丟避孕藥控制她

▲背包客必須注意自身安全。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國24歲背包客格里爾（Elisha Greer）2015年搬到澳洲後，怎料遇上具有暴力行為的恐怖男子馬丁（Marcus Martin），她一路被挾持、侵犯，臉上有咬痕，內心甚至有想殺死對方的想法。如今她公開訴說這段經歷，馬丁則預計將於5月28日被判刑。

BBC報導，來自利物浦的格里爾2015年搬到澳洲，並於2017年遇見馬丁，兩人交換號碼後，對方先住進她的飯店房間。馬丁很快就露出本性，向女方要錢之餘還會辱罵她，甚至把槍舉到女方頭旁邊，要求格里爾開車。

馬丁吸毒後會性侵、毆打格里爾，還會讓對方感到窒息直到昏倒，恐怖的是，每次攻擊過後他又會抱著歉意，卻沒有一次真的改變，甚至丟掉女方的避孕藥，想用孩子來掌控關係。

格里爾近期接受採訪時回憶，她最初看到馬丁時以為對方是好人，對方最後卻挾持她想一同遠離小鎮，她被迫一起展開公路旅行，過程中曾被打到倒地，鼻樑斷了，臉上也都是紫色瘀傷。絕望的她想過殺死男方，這樣她才能逃脫，但也憂心若失敗將面臨更可怕的後果。

在一次開車的停留期間，格里爾在訪客意見留下求救訊息，最後沒有得到回覆，開車5天後她又在加油站停下，她沒有付錢便離開，期望工作人員會報警。所幸，服務人員通報警方後，格里爾也終於在昆士蘭州獲救。

格里爾描述自己所受到的傷害，「我的手臂有各式各樣的咬痕，臉上也有，他用鑰匙刺傷我的脖子，我的雙眼發黑。」她隨後被送往醫院，直到看到母親時才終於覺得安全。