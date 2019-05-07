人類是最大凶手　聯合國：100萬物種面臨瀕絕…消失速度增百倍

▲氣候變遷等多項因素造成地球上的物種受到威脅。（圖／取自Unsplash）



國際中心／綜合報導

根據聯合國生物多樣性和生態系統服務政府間科學－政策平台（IPBES）最新報告，隨著人口不斷增加，有100萬個物種面臨瀕絕，消失的速度比以往高出數十到幾百倍；其中，棲息地減少、人類過度開採自然資源等，都是造成物種消失的原因之一。

這份報告由來自50個國家的145名專家一同撰寫，全球總計約800萬個物種中，其中有100萬個物種有滅絕的危機，顯現出人類貪得無厭的消耗習慣正在摧毀大自然。

IPBES於6日發布的報告指出，物種面臨瀕絕的主要原因，包括棲息地減少、自然資源的開發、氣候變遷以及汙染；40％以上的兩棲動物、33％珊瑚礁與超過三分之一的海洋哺乳動物都有瀕絕危機，且速度越來越快。

IPBES主席沃森（Robert Watson）表示，若要拯救地球就必須實施轉型變革，「我們與其他所有物種所依賴的生態系統，健康狀況正比前所未有的速度惡化。」6個月前，聯合國氣候變遷政府間專家委員會（IPCC）也曾發布報告警告，人類要避免災難性的全球暖化，只有不到12年的時間。

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▲全球暖化加劇。（圖／達志影像／美聯社）



沃森補充，儘管未來充滿著不祥畫面，只要現在立刻開始從地方到全球都帶來改變，還不算為時已晚；世界在經濟體制上必須進行徹底改革，改變政治人物與社會的心態。

根據報告，人類是破壞生物多樣性的罪魁禍首，占據地球75％的陸地以及海洋生態系統的66％，此外，過去50年以來，全球人口從37億增加到76億；世界上有超過三分之一的土地以及75％的淡水供應，都用於種植農作物或發展畜牧業。

科爾多瓦大學生態學教授迪亞斯（Sandra Diaz）是報告的共同作者，她告訴CNN，人類是時候做出改變，各國政府也要立刻實施重大的變革，避免糧食與氣候安全在未來10到20年間面臨危機。

報告建議，人類可以規畫景觀，藉此提升農業的永續性，並支持物種繼續生存，供應鏈除了要改革之餘，也要減少食物浪費；而在海洋方面，政府應制定有效的捕撈配額，設計出保護區域，避免陸地的汙染流入海洋等。

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