看完《漢娜的遺言》！12歲妹寫下「6個原因」上吊亡…媽崩潰求Netflix下架

▲12歲女孩選擇在生日前輕生。（左圖／Jessica Scatterson臉書，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合外電報導

英國12歲女孩史嘉達遜（Jessica Scatterson）因為遭到霸凌，所以在13歲生日的前2天選擇上吊輕生。警方到場後發現，女孩寫下一些關於自己了結生命的「6個原因」，還有欺負她的加害人姓名。媽媽則難過地說，女兒出事前最愛看Netflix美劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），她懷疑該劇引導自己的寶貝喪命。

據英國《每日鏡報》（Mirror Online）報導，史嘉達遜2017年4月在家上吊身亡，案發當晚，她曾在臉書上傳了一雙腳的照片，腳上不僅有用刀片劃破的傷口，一旁還寫下「R.I.P.」的字眼以及心寒句子。她的同學發現後立刻報警，卻為時已晚。

報導指出，警方到達現場時，先趕緊叫醒史嘉達遜的41歲爸爸，不久後女孩的房間就傳來一聲尖叫聲，當爸爸打開房門時，女兒已經沒了氣息，身旁全堆放自己心愛的玩具，還有一些關於輕生的手寫字條和圖畫，內容寫滿了霸凌者的名字。驗屍官最終在死因欄寫下「情緒不堪負荷而輕生」。

▼《漢娜的遺言》描述女主角不堪受到欺凌而輕生的故事。（圖／《漢娜的遺言》劇照，下同）

請繼續往下閱讀...

警方在史嘉達遜的筆記型電腦中發現，她生前曾在社交平台上飽受霸凌者的言語折磨，才會做出傻事。不過史嘉達遜的媽媽沃伯頓（Rachael Warburton）崩潰地向媒體表示，自己的心肝寶貝出事前最愛看Netflix美劇《漢娜的遺言》，這部劇肯定和女兒的死有關。

據悉，《漢娜的遺言》描述女主角受到霸凌虐待後選擇割腕自盡，她曾用錄音的方式，親口說出自己為何會選擇走上絕路，以及造就這場悲劇的「13個原因」。沃伯頓說，就是這些片段讓女兒模仿才會發生憾事，「我不希望有其他家長經歷與我們相似的慘痛經驗了，我也敦促大家密切關注孩子們在網路上看了什麼。」

她也說，Netflix沒有採取足夠的措施來驗證閱聽者是否可以觀賞這些影片，應該下架那些會誘導年輕人犯錯的電視劇。Netflix公司得知悲劇後，同意在影片前面加上警告引言「劇情含有性侵、虐待、自殺等內容」。公司發言人表示，輕生是一相非常重要的議題，「我們處理這種議題時，一直努力保持負責任的態度。」

美國兒童及青少年精神病學學院（American Academy of Child and Adolescent Psychiatry）的一項研究報告指出，《漢娜的遺言》上映1個月後，也就是2017年4月，10至17歲的年輕人自殺率上升了28.9%。雖然研究人員並未表明這數字與美劇有直接的關係，但他也說，「我們應該提高警覺，畢竟年輕人容易受到媒體影響。」

▼年輕女孩殞落時，曾寫下霸凌者的姓名。（圖／翻攝自Jessica Scatterson臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995